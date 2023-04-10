Во Франции будут платить водителям за отказ от автомобиля

В рамках акции Ecobonus для водителей предусмотрено вознаграждение за отказ от поездок в часы пик. За соблюдением условий будут следить дорожные камеры и приложение для смартфона.

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Во французском городе Лилль будут платить водителям за отказ от поездок в часы пик, чтобы снизить нагрузку на дорожное движение. Об этом рассказали на сайте The Connexion France.

С 07:00 до 09:00 и с 16:30 до 18:30 на дорогах города Лилль возникают огромные пробки. Местные власти пытались бороться с ними при помощи различных методов, но они оказались недостаточно эффективными.

Теперь же власти запускают акцию Ecobonus, в рамках которой водители будут получать по два евро за отказ от поездок в часы пик по автомагистралям. Она стартует в сентябре.

В акции сперва примут участие пять тысяч водителей. Спустя время вознаграждения смогут получать больше людей.

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Для участия в Ecobonus водителям нужно будет пройти процедуру регистрации, которая действительна до 12 мая. Затем им необходимо скачать приложения для смартфона с отслеживанием перемещения через GPS.

За водителями будут следить и дорожные камеры. Их установят вдоль магистралей А1 Париж — Лилль и А23 Валансьен — Лилль.

Ранее Фокус писал, что в Германии на автомагистрали A9 между Мюнхеном и Ингольштадтом появились новые дорожные знаки для беспилотных автомобилей.