У Франції платитимуть водіям за відмову від автомобіля

У рамках акції Ecobonus для водіїв передбачено винагороду за відмову від поїздок у години пік. За дотриманням умов стежитимуть дорожні камери та додаток для смартфона.

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У французькому місті Лілль платитимуть водіям за відмову від поїздок у години пік, щоб знизити навантаження на дорожній рух. Про це розповіли на сайті The Connexion France.

З 07:00 до 09:00 та з 16:30 до 18:30 на дорогах міста Лілль виникають величезні пробки. Місцева влада намагалася боротися з ними за допомогою різних методів, але вони виявились недостатньо ефективними.

Тепер же влада запускає акцію Ecobonus, в рамках якої водії отримуватимуть по 2 євро за відмову від поїздок у години пік автомагістралями. Вона стартує у вересні.

В акції спершу візьмуть участь п'ять тисяч водіїв. Згодом винагороди зможуть отримувати більше осіб.

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Для участі в Ecobonus водіям потрібно буде пройти процедуру реєстрації, яка діє до 12 травня. Потім їм необхідно завантажити додаток для смартфона з відстеження переміщення через GPS.

За водіями стежитимуть і дорожні камери. Їх встановлять уздовж магістралей А1 Париж – Лілль та А23 Валансьєн – Лілль.

Раніше Фокус писав, що у Німеччині на автомагістралі A9 між Мюнхеном та Інгольштадтом з'явилися нові дорожні знаки для безпілотних автомобілів.