В Китае показали роскошный минивэн с камерами вместо зеркал (фото)

Новинка войдет в сегмент премиальных минивэнов и поступит в продажу не ранее третьего квартала 2023 года. Автомобиль получит богатое оснащение и передовые технологии.

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Китайская компания JAC показала новый роскошный минивэн из линейки Refine, который будет представлен на Шанхайском автосалоне 2023 года. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый минивэн JAC Refine пока не получил официального названия. Его раскроют на Шанхайском автосалоне 2023 года, который откроется 18 апреля.

Новинка получила классический для минивэнов силуэт. Благодаря задним стойкам черного цвета создается эффект подвесной крыши.

JAC Refine обладает стильным дизайном Фото: DongCheDi

Кузов минивэна окрашен в два цвета. Серийная версия будет доступна в нескольких десятках оттенков.

Отличительной чертой автомобиля является отсутствие привычных боковых зеркал заднего вида. Вместо них установлены камеры. Дверные ручки утоплены в кузов и выдвигаются при активации.

Как опция будет доступен большой панорамный люк. Также ожидается появление систем автономного вождения.

Минивэн получит большой панорамный люк на крыше Фото: DongCheDi

В JAC заявили, что длина минивэна составит около 5,2 метра. В движение авто будет приводить гибридная силовая установка.

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Цены на новый минивэн ожидаются на уровне от 206 000 юаней (29 915 долларов). Серийная версия будет выпущена не ранее третьего квартала 2023 года.

Ранее Фокус писал, что китайский бренд GAC представил роскошный гибридный минивэн Trumpchi E9, который обладает огромным запасом хода.