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Авто

У Китаї показали розкішний мінівен із камерами замість дзеркал (фото)

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Фото: DongCheDi | Новий мінівен буде представлений на Шанхайському автосалоні 2023 року

Новинка увійде до сегменту преміальних мінівенів і надійде в продаж не раніше третього кварталу 2023 року. Автомобіль отримає багате обладнання та передові технології.

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Китайська компанія JAC показала новий розкішний мінівен із лінійки Refine, який буде представлений на Шанхайському автосалоні 2023 року. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий мінівен JAC Refine поки не отримав офіційної назви. Його розкриють на Шанхайському автосалоні 2023 року, який відкриється 18 квітня.

Новинка отримала класичний для мінівенів силует. Завдяки заднім стійкам чорного кольору створюється ефект підвісного даху.

JAC Refine Fullscreen
JAC Refine має стильний дизайн
Фото: DongCheDi

Кузов мінівена пофарбований у два кольори. Серійна версія буде доступна в кількох десятках відтінків.

Відмінною рисою автомобіля є відсутність звичних бічних дзеркал заднього виду. Натомість встановлені камери. Дверні ручки втоплені в кузов і висуваються під час активації.

Як опція буде доступний великий панорамний люк. Також очікується поява систем автономного керування.

JAC Refine Fullscreen
Мінівен отримає великий панорамний люк на даху
Фото: DongCheDi

У JAC заявили, що довжина мінівена складе близько 5,2 метра. Автомобіль оснащуватиметься гібридною силовою установкою.

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Ціни на новий мінівен очікуються на рівні від 206 000 юанів (29 915 доларів). Серійну версію випустять не раніше третього кварталу 2023 року.

Раніше Фокус писав, що китайський бренд GAC представив розкішний гібридний мінівен Trumpchi E9, який має величезний запас ходу.