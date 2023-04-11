В РФ подали иск против Volkswagen на 348 миллионов долларов

"Группа ГАЗ" подала уже второй иск в суд против своего бывшего партнера. В Volkswagen отказались комментировать ситуацию.

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Горьковский автомобильный завод, входящий в "Группу ГАЗ", подал еще один иск в суд против бывшего партнера Volkswagen на 348 миллионов долларов. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

Иск был подан в Нижегородский областной суд 7 апреля. Его подробности пока не разглашаются.

"Группа ГАЗ" уже требует от бывшего партнера компенсации в 190 млн долларов по отдельному иску. В Volkswagen отказались комментировать дело.

Напомним, что Volkswagen покинули российский рынок в начале марта 2022 года из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Позже, 17 марта, суд заморозил активы компании в РФ.

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Volkswagen собираются продать свои российские активы, в том числе автозавод в Калуге, но пока не принял решение о продаже. Сейчас компания находится в процессе подачи заявки на одобрение продажи российскими государственными органами. Стороны так и не пришли к соглашению.

Ранее Фокус писал, что арбитражный суд Нижегородской области по иску "группы ГАЗ" наложил арест на все активы концерна Volkswagen.