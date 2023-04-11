У РФ подали позов проти Volkswagen на 348 мільйонів доларів

"Група ГАЗ" подала вже другий позов до суду проти свого колишнього партнера. У Volkswagen відмовилися коментувати ситуацію.

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Горьківський автомобільний завод, що входить до "Групи ГАЗ", подав ще один позов до суду проти колишнього партнера Volkswagen на 348 мільйонів доларів. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

Позов було подано до Нижегородського обласного суду 7 квітня. Його подробиці поки що не розголошуються.

"Група ГАЗ" вже вимагає від колишнього партнера компенсації у 190 млн доларів за окремим позовом. У Volkswagen відмовилися коментувати справу.

Нагадаємо, що Volkswagen покинули російський ринок на початку березня 2022 року через повномасштабне військове вторгнення в Україну. Пізніше, 17 березня, суд заморозив активи компанії у РФ.

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Volkswagen збираються продати свої російські активи, у тому числі автозавод у Калузі, але поки що не прийняв рішення про продаж. Наразі компанія перебуває у процесі подання заявки на схвалення продажу російськими державними органами. Сторони так і не дійшли згоди.

Раніше Фокус писав, що арбітражний суд Нижегородської області за позовом "групи ГАЗ" наклав арешт на всі активи концерну Volkswagen.