В Rivian изобрели необычный отсек для хранения вещей в пикапе (фото)
Gear Tunnel позволяет обеспечить еще больше места для хранения вещей в пикапе. Технология может появиться на будущих моделях Rivian.
Rivian изобрели необычный отсек для хранения Gear Tunnel, в котором может поместиться много вещей. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Rivian подали патент на запираемый отсек для хранения Gear Tunnel. В нем можно разместить дополнительное оборудование, например, походную кухню.
Отсеки можно сложить по желанию. Доступ к ним открывается только с помощью ключа.
Крышку от отсека Gear Tunnel можно разложить. Так можно получить небольшой столик для пикника.
Также в Rivian показали другие варианты использования отсека для хранения. В нем можно разместить складной стол и стулья для кемпинга на открытом воздухе.
В отсеке есть розетки, а также порты USB для зарядки гаджетов. Предусмотрены и прикроватные тумбы, которые можно опускать или поднимать.Важно
Rivian подали патент на Gear Tunnel еще в октябре 2021 года. Тем не менее опубликован он был только 6 апреля 2023 года. Технологию могут применить на будущих моделях бренда.
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