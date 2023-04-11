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Авто

В Rivian изобрели необычный отсек для хранения вещей в пикапе (фото)

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Фото: Rivian | Rivian подали патент на запираемый отсек для хранения Gear Tunnel еще в октябре 2021 года

Gear Tunnel позволяет обеспечить еще больше места для хранения вещей в пикапе. Технология может появиться на будущих моделях Rivian.

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Rivian изобрели необычный отсек для хранения Gear Tunnel, в котором может поместиться много вещей. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Rivian подали патент на запираемый отсек для хранения Gear Tunnel. В нем можно разместить дополнительное оборудование, например, походную кухню.

Rivian Gear Tunnel Fullscreen
Gear Tunnel имеет несколько способов применения
Фото: Rivian

Отсеки можно сложить по желанию. Доступ к ним открывается только с помощью ключа.

Крышку от отсека Gear Tunnel можно разложить. Так можно получить небольшой столик для пикника.

Также в Rivian показали другие варианты использования отсека для хранения. В нем можно разместить складной стол и стулья для кемпинга на открытом воздухе.

Rivian Gear Tunnel Fullscreen
В Gear Tunnel можно разместить складной стол и стулья для кемпинга
Фото: Rivian

В отсеке есть розетки, а также порты USB для зарядки гаджетов. Предусмотрены и прикроватные тумбы, которые можно опускать или поднимать.

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Rivian подали патент на Gear Tunnel еще в октябре 2021 года. Тем не менее опубликован он был только 6 апреля 2023 года. Технологию могут применить на будущих моделях бренда.

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