В Rivian изобрели необычный отсек для хранения вещей в пикапе (фото)

Gear Tunnel позволяет обеспечить еще больше места для хранения вещей в пикапе. Технология может появиться на будущих моделях Rivian.

Related video

Rivian изобрели необычный отсек для хранения Gear Tunnel, в котором может поместиться много вещей. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Rivian подали патент на запираемый отсек для хранения Gear Tunnel. В нем можно разместить дополнительное оборудование, например, походную кухню.

Gear Tunnel имеет несколько способов применения Фото: Rivian

Отсеки можно сложить по желанию. Доступ к ним открывается только с помощью ключа.

Крышку от отсека Gear Tunnel можно разложить. Так можно получить небольшой столик для пикника.

Также в Rivian показали другие варианты использования отсека для хранения. В нем можно разместить складной стол и стулья для кемпинга на открытом воздухе.

В Gear Tunnel можно разместить складной стол и стулья для кемпинга Фото: Rivian

В отсеке есть розетки, а также порты USB для зарядки гаджетов. Предусмотрены и прикроватные тумбы, которые можно опускать или поднимать.

Важно

Honda изобрела спиральную выхлопную систему для повышения эффективности авто (фото)

Rivian подали патент на Gear Tunnel еще в октябре 2021 года. Тем не менее опубликован он был только 6 апреля 2023 года. Технологию могут применить на будущих моделях бренда.

Ранее Фокус рассказал, что Hyundai запатентовали революционные автомобильные колеса, которые способны менять свою форму.