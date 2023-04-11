У Rivian винайшли незвичайний відсік для зберігання речей у пікапі (фото)

Gear Tunnel дозволяє забезпечити ще більше місця для зберігання речей у пікапі. Технологія може з'явитись на майбутніх моделях Rivian.

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Rivian винайшли незвичайний відсік для зберігання Gear Tunnel, де може поміститися багато речей. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Rivian подали патент на відсік для зберігання Gear Tunnel. У ньому можна розмістити додаткове обладнання, наприклад похідну кухню.

Gear Tunnel має кілька способів застосування Фото: Rivian

Відсіки можна скласти за бажанням. Доступ до них відкривається лише за допомогою ключа.

Кришку від відсіку Gear Tunnel можна розкласти. Так можна отримати маленький столик для пікніка.

Також Rivian показали інші варіанти використання відсіку для зберігання. У ньому можна розмістити складний стіл та стільці для кемпінгу на відкритому повітрі.

У Gear Tunnel можна розмістити складний стіл та стільці для кемпінгу Фото: Rivian

У відсіку є розетки, а також порти USB для заряджання гаджетів. Передбачені й тумби, які можна опускати або підіймати.

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Rivian подали патент на Gear Tunnel ще у жовтні 2021 року. Проте опубліковано його було лише 6 квітня 2023 року. Технологію можна застосувати на майбутніх моделях бренду.

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