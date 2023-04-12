На продажу выставили звездное авто из культового шоу Top Gear (видео)

Автомобиль в отличном состоянии и проехал всего 28 900 километров. За рулем этого авто сидели десятки знаменитостей.

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На продажу в Великобритании выставили хэтчбек Kia Cee'd из культового автомобильного шоу Top Gear. Видео об авто опубликовали на YouTube-канале hampshirephoto.

Автомобиль использовался в шоу в качестве тестового автомобиля, на котором знаменитости пытались проехать гоночный трек Top Gear как можно быстрее. За рулем этого автомобиля находились Кэмерон Диас, Том Круз и Роуэн Аткинсон.

Том Круз едва не перевернулся на хэтчбеке во время съемок шоу Фото: Скриншот

Kia Cee'd принимал участие в съемках с 2010 по 2013 год. Всего съемочная группа Top Gear использовала три автомобиля этой модели, только один из которых оснащен автоматической коробкой передач.

Автомобиль полностью в заводском состоянии, за исключением каркаса безопасности и ковшеобразных сидений Corbeau. После съемок в шоу хэтчбек несколько раз продавали из рук в руки.

Владелец Kia Cee'd рассказал, что канал BBC никогда не покупал этот автомобиль. Он был предоставлен для съемок дилером Kia при условии, что авто не будет подвергаться доработкам.

Пробег автомобиля составляет 28 900 километров. Он в отличном состоянии и не нуждается в ремонте.

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Помимо логотипа Top Gear на передних дверях у Kia Cee'd внутри есть автограф от Бена Коллинза, который исполнял роль "Стига" в шоу. Он оставил свою подпись на центральной консоли.

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