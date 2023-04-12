На продаж виставили зіркове авто з культового шоу Top Gear (відео)

Автомобіль у відмінному стані та проїхав лише 28 900 кілометрів. За кермом цього авто сиділи десятки знаменитостей.

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На продаж у Великій Британії виставили хетчбек Kia Cee'd з культового автомобільного шоу Top Gear. Відео про авто опублікували на YouTube-каналі hampshirephoto.

Автомобіль використовувався в шоу як тестовий автомобіль, на якому знаменитості намагалися проїхати гоночний трек Top Gear якнайшвидше. За кермом цього автомобіля знаходилися Кемерон Діас, Том Круз та Ровен Аткінсон.

Том Круз ледь не перекинувся на хетчбеку під час зйомок шоу Фото: Скріншот

Kia Cee'd брав участь у зйомках з 2010 до 2013 року. Усього знімальна група Top Gear використовувала три автомобілі цієї моделі, лише один з яких оснащений автоматичною коробкою передач.

Автомобіль повністю у заводському стані, за винятком каркаса безпеки та ковшеподібних сидінь Corbeau. Після зйомок у шоу хетчбек кілька разів продавали з рук у руки.

Власник Kia Cee'd розповів, що канал BBC ніколи не купував цей автомобіль. Він був наданий для зйомок дилером Kia за умови, що авто не піддаватиметься доробкам.

Пробіг автомобіля складає 28 900 кілометрів. Він у відмінному стані та не потребує ремонту.

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Крім логотипа Top Gear на передніх дверях у Kia Cee'd усередині є автограф від Бена Коллінза, який виконував роль "Стіга" у шоу. Він залишив свій підпис на центральній консолі.

Раніше Фокус писав, що у США на аукціон виставили рідкісну Toyota Sports 800 1967 року.