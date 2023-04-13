В Китае представили "женский" электрокар с косметическими зеркалами (фото)

Электрокар построен на платформе JAC DI с сотовой батареей собственной разработки. Его запас хода составит от 305 до 505 км на одном заряде.

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Китайский концерн JAC Motors показали новый электромобиль JAC Yttrium 3, который ориентирован на женскую аудиторию. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Новый суббренд Yttrium займется производством бюджетных электрокаров стоимостью 70 000–150 000 юаней (10 100–21 800 долларов). JAC Yttrium 3 стал первой моделью в этой линейке.

Электромобиль получил стильный и минималистичный дизайн с круглыми передними фарами. Кузов авто окрашен в цвет пудры, а крыша — в контрастный черный цвет.

Электрокар построен на платформе JAC DI с сотовой батареей собственной разработки. Модель предложат с тремя аккумуляторами, которые обеспечат запас хода 305, 405 и 505 км на одном заряде.

JAC Yttrium 3 получил минималистичный дизайн Фото: autohome.com.cn

Габариты JAC Yttrium 3:

длина — 4025 мм;

ширина — 1760 мм;

высота — 1560 мм;

колесная база — 2620 мм.

Интерьер выполнен в розово-бежевом цвете. В салоне используется декор в оттенке "розовое золото".

Отделка интерьера выполнена в цвете "розовое золото" Фото: autohome.com.cn

Внутри предусмотрен раскладной столик и активные сиденья с шестипозиционной регулировкой. Также есть и увеличенные косметические зеркала.

JAC Yttrium 3 оснащен электромотором мощностью 95 или 135 л.с. в зависимости от версии. Все комплектации будут доступны только с передним приводом.

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Дата выхода и цены на новый электромобиль пока не раскрыли. Ожидается, что новинка поступит в продажу в Китае уже в мае 2023 года.

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