У Китаї представили "жіночий" електрокар з косметичними дзеркалами (фото)

Електрокар побудований на платформі JAC DI із стільниковою батареєю власної розробки. Його запас ходу становитиме від 305 до 505 км на одному заряді.

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Китайський концерн JAC Motors показали новий електромобіль JAC Yttrium 3, орієнтований на жіночу аудиторію. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Новий суббренд Yttrium займеться виробництвом бюджетних електрокарів вартістю 70 000-150 000 юанів (10 100-21 800 доларів). JAC Yttrium 3 став першою моделлю у цій лінійці.

Електромобіль отримав стильний та мінімалістичний дизайн з круглими передніми фарами. Кузов авто пофарбований у колір пудри, а дах – у контрастний чорний колір.

Електрокар побудований на платформі JAC DI із стільниковою батареєю власної розробки. Модель запропонують з трьома акумуляторами, які забезпечать запас ходу 305, 405 та 505 км на одному заряді.

JAC Yttrium 3 отримав мінімалістичний дизайн Фото: autohome.com.cn

Габарити JAC Yttrium 3:

довжина — 4025 мм;

ширина — 1760 мм;

висота — 1560 мм;

колісна база — 2620 мм.

Інтер'єр виконаний у рожево-бежевому кольорі. У салоні використовується декор у відтінку "рожеве золото".

Оздоблення інтер'єру виконано у кольорі "рожеве золото" Фото: autohome.com.cn

Усередині передбачений розкладний столик та активні сидіння з шестипозиційним регулюванням. Також є збільшені косметичні дзеркала.

JAC Yttrium 3 оснащений електромотором потужністю 95 або 135 к.с. залежно від версії. Усі комплектації будуть доступні лише з переднім приводом.

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Дата виходу та ціни на новий електромобіль поки не розкрили. Очікується, що новинка надійде у продаж у Китаї вже у травні 2023 року.

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