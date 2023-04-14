Раллийный пилот WRC Крейг Брин погиб во время тестового заезда

Крейгу Брину на момент смерти было 33 года. Он девять раз поднимался на подиум в чемпионате мира по ралли WRC.

Related video

Раллийный пилот WRC Крейг Брин 13 апреля погиб в аварии накануне ралли Хорватия за рулем Hyundai i20 N Rally1. Об этом сообщили Hyundai Motorsport в Twitter.

33-летний пилот выступал за команду Hyundai Shell Mobis WRT. Он девять раз поднимался на подиум в чемпионате мира по ралли WRC.

Крейг Брин с самого детства был поклонником раллийного автоспорта Фото: instagram.com/craigbreen__

В Hyundai Motorsport подтвердили информацию о гибели Брина, но не стали раскрывать подробности об аварии. Известно, что штурман Джеймс Фултон не пострадал.

Авария произошла в 12:40 по местному времени во время тестового заезда перед ралли Хорватия. Руководство WRC пока не объявило об отмене гоночного этапа.

Крейг Брин родился в Ирландии и с самого детства был поклонником раллийного автоспорта. Его отец Рэй Брин также был профессиональным пилотом.

Сперва Крейг Брин занимался картингом, пока не перешел в ралли в 2007 году. Уже два года спустя он выиграл международные, британские и ирландские титулы Fiesta Sporting Trophy. В 2009 году его признали молодым гонщиком года в Ирландии. В 2011 году пилот стал чемпионом FIA среди юниоров WRC.

Важно

"Первопроходец и икона": американский гонщик Кен Блок погиб в аварии на снегоходе

В 2012 году экс-штурман Крейга Брина погиб в аварии на Тарга Флорио. Тогда они на болиде Peugeot 207 S2000 врезались в заграждение, которое проткнуло правую часть авто.

Последний смертельный инцидент на этапах WRC произошел в 2006 году. Тогда штурман Йорг Баштук во время этапа в Каталуньи вышел из автомобиля, чтобы сменить пробитое колесо, и был сбит экипажем Барри Кларка.

Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании продают оригинальный гоночный болид Peugeot 309 GTI Group A 1988 года выпуска, который принадлежал легендарному пилоту Ричарду Бернсу.