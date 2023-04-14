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Ралійний пілот WRC Крейг Брін загинув під час тестового заїзду

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Фото: instagram.com/craigbreen__ | Крейг Брін виступав за команду Hyundai Shell Mobis WRT

Крейгу Бріну на момент смерті було 33 роки. Він дев'ять разів піднімався на подіум у чемпіонаті світу з ралі WRC.

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Ралійний пілот WRC Крейг Брін 13 квітня загинув у аварії напередодні ралі Хорватія за кермом Hyundai i20 N Rally1. Про це повідомили Hyundai Motorsport у Twitter.

33-річний пілот виступав за команду Hyundai Shell Mobis WRT. Він дев'ять разів піднімався на подіум у чемпіонаті світу з ралі WRC.

Крейг Брін Fullscreen
Крейг Брін із самого дитинства був шанувальником ралійного автоспорту
Фото: instagram.com/craigbreen__

У Hyundai Motorsport підтвердили інформацію про загибель Бріна, але не стали розкривати подробиць про аварію. Відомо, що штурман Джеймс Фултон не постраждав.

Аварія сталася о 12:40 за місцевим часом під час тестового заїзду перед ралі Хорватія. Керівництво WRC поки не оголосило про скасування гоночного етапу.

Крейг Брін народився в Ірландії та з дитинства був шанувальником ралійного автоспорту. Його батько Рей Брін також був професійним пілотом.

Спершу Крейг Брін займався картингом, поки не перейшов у ралі у 2007 році. Вже через два роки він виграв міжнародні, британські та ірландські титули Fiesta Sporting Trophy. У 2009 році його визнали молодим пілотом року в Ірландії. У 2011 році пілот став чемпіоном FIA серед юніорів WRC.

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У 2012 році ексштурман Крейга Бріна загинув в аварії на Тарга Флоріо. Тоді вони на боліді Peugeot 207 S2000 врізалися в огорожу, яка проткнула праву частину авто.

Останній смертельний інцидент на етапах WRC стався у 2006 році. Тоді штурман Йорг Баштук під час етапу в Каталонії вийшов з автомобіля, щоб змінити пробите колесо, і був збитий екіпажем Баррі Кларка.

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії продають оригінальний гоночний болід Peugeot 309 GTI Group A 1988 року випуску, який належав легендарному пілоту Річарду Бернсу.