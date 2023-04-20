Девять мест и цена $22 500: в Украине появился вместительный электрический минивэн (фото)

Электромобиль Dongfeng Lingzhi M5 EV создан на базе Mitsubishi Delica 1994 года. Минивэн доступен в нескольких версиях разной вместимости, а его запас хода превышает 400 км.

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На украинский рынок выходит новый Dongfeng Lingzhi M5 EV. Электрический минивэн является одной из самых доступных моделей в своем классе – стоит от 22 500 долларов. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Электромобиль оснащен 109-сильным мотором Фото: autohome.com.cn

Электромобиль Dongfeng M5 EV создан на базе хорошо знакомого украинцам японского минивэна Mitsubishi Delica 1994 года. Он несколько раз проходил серьезную модернизацию и получил новые фары, капот, решетку радиатора и бамперы.

Запас хода электрокара составляет 410 км Фото: autohome.com.cn

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Китайский электрокар достигает 5145 мм в длину при колесной базе в 3000 мм. Минивэн Dongfeng Lingzhi M5 EV доступен в нескольких разных вариантах вместимостью от 5 до 9 человек. Топовая версия получила отделку искусственной кожей, электростеклоподъемники, сенсорный дисплей, аудиосистему с управлением на руле и Bluetooth.

На выбор предложены версии на 5-9 человек Фото: autohome.com.cn

Новый Dongfeng Lingzhi M5 EV оснащен 109-сильным электромотором на задней оси. Он разгоняется до 100 км/ч за 11,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 120 км/ч. Литий-ионная аккумуляторная батарея на 70,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 410 км.

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