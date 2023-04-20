Дев'ять місць та ціна $22 500: в Україні з'явився великий електричний мінівен (фото)

Електромобіль Dongfeng Lingzhi M5 EV створено на базі Mitsubishi Delica 1994 року. Мінівен доступний у кількох версіях різної місткості, а його запас ходу перевищує 400 км.

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На український ринок виходить новий Dongfeng Lingzhi M5 EV. Електричний мінівен є однією з найдоступніших моделей у своєму класі —коштує від 22 500 доларів. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Електромобіль оснащений 109-сильним двигуном Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Dongfeng M5 EV створено на базі добре знайомого українцям японського мінівена Mitsubishi Delica 1994 року. Він кілька разів проходив серйозну модернізацію та отримав нові фари, капот, решітку радіатора та бампери.

Запас ходу електрокара складає 410 км Фото: autohome.com.cn

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Китайський електрокар досягає 5145 мм у довжину при колісній базі 3000 мм. Мінівен Dongfeng Lingzhi M5 EV доступний у кількох різних варіантах місткістю від 5 до 9 осіб. Топова версія отримала обробку штучною шкірою, електросклопідйомники, сенсорний дисплей, аудіосистему з керуванням на кермі та Bluetooth.

На вибір запропоновано версії на 5-9 осіб Фото: autohome.com.cn

Новий Dongfeng Lingzhi M5 EV оснащений 109-сильним електродвигуном на задній осі. Він розганяється до 100 км/год за 11,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 120 км/год. Літій-іонна акумуляторна батарея на 70,2 кВт∙год забезпечує запас ходу в 410 км.

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