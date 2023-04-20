Бывший дизайнер Nissan представил яркий 600-сильный суперкар (видео)

AIM EV Sport 01 создавался с упором на удовольствие от вождения. Суперкар оснащен двумя электромоторами, установленными на задней оси.

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Экс-дизайнер Nissan Широ Накамура представил уникальный электрический суперкар в ретро-стиле AIM EV Sport 01. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Презентация новинки состоялась на выставке классических автомобилей Автомобильного совета в Японии. AIM EV Sport 01 вдохновлен классическими гоночными болидами.

Спереди установлены круглые фары, а под ними расположились стильные ходовые огни. Двери суперкара распахиваются вверх.

Спереди установлены круглые фары Фото: Скриншот

AIM EV Sport 01 отличается обтекаемым силуэтом. Дверные ручки выполнены в виде кнопки на боковой стойке.

Проект начался с голого шасси, которое было показано в Гудвуде. Затем Накамура обратил внимание на эту разработку и решил разработать кузов.

Длина AIM EV Sport 01 составляет менее 4000 мм, а высота — 1220 мм. Автомобиль имеет минимальное количество панелей кузова, что позволило улучшить аэродинамику и сделать его легче.

AIM EV Sport 01 имеет минимальное количество панелей кузова Фото: Скриншот

В интерьере установлены два ковшеобразных сиденья из алькантары. Приборная панель обтянута кожей.

У суперкара нет привычных зеркал заднего вида. Вместо них установлены камеры, изображение с которых можно посмотреть в салоне.

AIM EV Sport 01 оснащен двумя электромоторами, которые установлены на задней оси. Суммарная мощность составляет 600 л.с.

Суперкар весит всего около 1500 кг. Запас хода составляет примерно 300 км на одном заряде.

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Динамические характеристики AIM EV Sport 01 пока держат в секрете, но по словам Накамуры, это будет один из лучших автомобилей в мире по части управляемости. Он отметил, что суперкар создавался с упором на удовольствие от вождения.

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