Колишній дизайнер Nissan представив яскравий 600-сильний суперкар (відео)

AIM EV Sport 01 створювався з акцентом на задоволення водіння. Суперкар оснащений двома електродвигунами, встановленими на задній осі.

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Ексдизайнер Nissan Широ Накамура представив унікальний електричний суперкар у ретростилі AIM EV Sport 01. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Презентація новинки відбулася на виставці класичних автомобілів Автомобільної ради в Японії. AIM EV Sport 01 натхненний класичними гоночними болідами.

Спереду встановлені круглі фари, а під ними розташувалися стильні ходові вогні. Двері суперкара відчиняються вгору.

Спереду встановлені круглі фари Фото: Скріншот

AIM EV Sport 01 відрізняється обтічним силуетом. Дверні ручки виконані як кнопки на бічній стійці.

Проєкт розпочався з голого шасі, яке було показано в Гудвуді. Потім Накамура звернув увагу на цю розробку та вирішив розробити кузов.

Довжина AIM EV Sport 01 становить менш ніж 4000 мм, а висота — 1220 мм. Автомобіль має мінімальну кількість панелей кузова, що дозволило покращити аеродинаміку та зробити його легшим.

AIM EV Sport 01 має мінімальну кількість панелей кузова Фото: Скріншот

В інтер'єрі встановлені два ковшеподібні сидіння з алькантари. Панель приладів обтягнута шкірою.

У суперкара немає звичних дзеркал заднього виду. Натомість встановлені камери, зображення з яких можна подивитися в салоні.

AIM EV Sport 01 оснащений двома електромоторами, які встановлені на задній осі. Сумарна потужність складає 600 к.с.

Суперкар важить лише близько 1500 кг. Запас ходу становить приблизно 300 км на одному заряді.

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Динамічні характеристики AIM EV Sport 01 поки тримають у секреті, але, за словами Накамури, це буде один із найкращих автомобілів у світі за керованістю. Він зазначив, що суперкар створювали з акцентом на задоволення від водіння.

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