В Китае создали гигантскую копию кроссовера Audi Q7 из металлолома (фото)

Гигантский автомобиль почти полностью повторяет дизайн оригинального кроссовера. У авто есть дверь багажника, которая может самостоятельно открываться

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Умелец из Китая построил из металлолома невероятную гигантскую копию кроссовера Audi Q7 первого поколения. Об этом сообщили на форуме Reddit.

Автомобиль почти полностью повторяет дизайн оригинального кроссовера, за исключением фар и стекол, которых нет у копии. Тем не менее созданный автомобиль гораздо больше, чем настоящий Audi Q7.

У копии Audi Q7 нет фар и стекол Фото: Reddit

При этом гигантский кроссовер может ездить своим ходом. Неизвестно, какой именно двигатель установлен под капотом.

Также у автомобиля есть дверь багажника, которая может самостоятельно открываться. Чтобы попасть внутрь, предусмотрена выдвижная лестница.

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На видео умелец показал необычный автомобиль своему сыну. Ребенок остался под большим впечатлением после увиденного.

Умелец показал гигантский Audi Q7 своему сыну Фото: Reddit

Вероятнее всего копия Audi Q7 была построена на базе массивного тягача, который уже был списан. Остается только догадываться о том, сколько времени заняла постройка такого огромного кроссовера.

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