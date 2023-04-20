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Авто

У Китаї створили гігантську копію кросовера Audi Q7 з металолому (фото)

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Фото: Reddit | Гігантський Audi Q7 може самостійно їздити дорогами

Гігантський автомобіль майже повністю повторює дизайн оригінального кросовера. Авто має двері багажника, які можуть самостійно відкриватися.

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Умілець з Китаю побудував з металолому неймовірну гігантську копію кросовера Audi Q7 першого покоління. Про це повідомили на форумі Reddit.

Автомобіль майже повністю повторює дизайн оригінального кросовера, за винятком фар і скел, яких немає у копії. Проте створений автомобіль набагато більший за справжній Audi Q7.

Гігантський Audi Q7 Fullscreen
У копії Audi Q7 немає фар та скел
Фото: Reddit

При цьому гігантський кросовер може їздити своїм ходом. Проте невідомо, який двигун встановлений під капотом.

Також в автомобіля є двері багажника, які можуть самостійно відчинятися. Щоб потрапити всередину авто, передбачені висувні сходи.

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На відео умілець показав гігантський кросовер Audi Q7 своєму синові. Дитина залишилася під великим враженням після побаченого.

Гігантський Audi Q7 Fullscreen
Умілець показав гігантський Audi Q7 своєму синові
Фото: Reddit

Найімовірніше те, що копія Audi Q7 була побудована на базі потужного тягача, який вже був списаний. Залишається тільки здогадуватися про те, скільки часу зайняло створення такого величезного кросовера.

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