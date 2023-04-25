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Авто

Названы самые популярные дизельные автомобили с пробегом в Украине

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Фото: Renault | Renault Megane занял второе место по продажам в марте

Доля дизельных авто на вторичном рынке составляет 31,6%. В этом сегменте доминируют модели от европейских автопроизводителей.

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Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили с пробегом в Украине за март 2023 года. Об этом рассказали на сайте Auto.RIA.

Всего за март 2023 года украинцы купили 24,5 тысячи подержанных дизельных автомобилей. Их доля на рынке составляет 31,6%.

Средний возраст подержанных автомобилей с дизельными двигателями в Украине составляет 13,4 года. В этом сегменте доминируют модели от европейских автопроизводителей.

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ТОП-15 самых популярных дизельных автомобилей с пробегом в Украине за март:

Volkswagen Passat Fullscreen
Volkswagen Passat остается самым популярным дизельным автомобилем с пробегом в Украине
Фото: Volkswagen
  1. Volkswagen Passat — 1835 авто.
  2. Renault Megane — 1404 авто.
  3. Skoda Octavia — 1301 авто.
  4. Volkswagen Golf — 823 авто.
  5. Renault Scenic — 748 авто.
  6. Volkswagen Transporter — 662 авто.
  7. Mercedes-Benz Vito — 628 авто.
  8. Audi A6 — 604 авто.
  9. Mercedes-Benz E-Class — 596 авто.
  10. BMW X5 — 592 авто.
  11. Volkswagen Touareg — 553 авто.
  12. BMW 5 Series — 529 авто.
  13. Ford Focus — 505 авто.
  14. Renault Kangoo — 489 авто.
  15. Opel Astra — 489 авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину из других стран в марте импортировали 14,5 тысячи автомобилей с пробегом.