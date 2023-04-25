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Названы самые популярные дизельные автомобили с пробегом в Украине
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Доля дизельных авто на вторичном рынке составляет 31,6%. В этом сегменте доминируют модели от европейских автопроизводителей.
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Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили с пробегом в Украине за март 2023 года. Об этом рассказали на сайте Auto.RIA.
Всего за март 2023 года украинцы купили 24,5 тысячи подержанных дизельных автомобилей. Их доля на рынке составляет 31,6%.
Средний возраст подержанных автомобилей с дизельными двигателями в Украине составляет 13,4 года. В этом сегменте доминируют модели от европейских автопроизводителей.
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ТОП-15 самых популярных дизельных автомобилей с пробегом в Украине за март:
- Volkswagen Passat — 1835 авто.
- Renault Megane — 1404 авто.
- Skoda Octavia — 1301 авто.
- Volkswagen Golf — 823 авто.
- Renault Scenic — 748 авто.
- Volkswagen Transporter — 662 авто.
- Mercedes-Benz Vito — 628 авто.
- Audi A6 — 604 авто.
- Mercedes-Benz E-Class — 596 авто.
- BMW X5 — 592 авто.
- Volkswagen Touareg — 553 авто.
- BMW 5 Series — 529 авто.
- Ford Focus — 505 авто.
- Renault Kangoo — 489 авто.
- Opel Astra — 489 авто.
Ранее Фокус сообщал, что в Украину из других стран в марте импортировали 14,5 тысячи автомобилей с пробегом.