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Названо найпопулярніші дизельні автомобілі з пробігом в Україні

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Фото: Renault | Renault Megane посів друге місце з продажів у березні

Частка дизельних автомобілів на вторинному ринку становить 31,6%. У цьому сегменті домінують моделі від європейських автовиробників.

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Експерти назвали найпопулярніші дизельні автомобілі з пробігом в Україні за березень 2023 року. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

Всього за березень 2023 року українці купили 24,5 тисячі дизельних автомобілів. Їхня частка на ринку становить 31,6%.

Середній вік автомобілів з дизельними двигунами в Україні становить 13,4 року. У цьому сегменті домінують моделі від європейських автовиробників.

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Топ 15 найпопулярніших дизельних автомобілів з пробігом в Україні за березень:

Volkswagen Passat Fullscreen
Volkswagen Passat залишається найпопулярнішим дизельним автомобілем з пробігом в Україні
Фото: Volkswagen
  1. Volkswagen Passat — 1835 авто.
  2. Renault Megane — 1404 авто.
  3. Skoda Octavia — 1301 авто.
  4. Volkswagen Golf — 823 авто.
  5. Renault Scenic — 748 авто.
  6. Volkswagen Transporter — 662 авто.
  7. Mercedes-Benz Vito — 628 авто.
  8. Audi A6 — 604 авто.
  9. Mercedes-Benz E-Class — 596 авто.
  10. BMW X5 — 592 авто.
  11. Volkswagen Touareg — 553 авто.
  12. BMW 5 Series — 529 авто.
  13. Ford Focus — 505 авто.
  14. Renault Kangoo — 489 авто.
  15. Opel Astra — 489 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну з інших країн у березні імпортували 14,5 тисячі автомобілів з пробігом і назвали їхню середню вартість.