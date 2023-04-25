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Названо найпопулярніші дизельні автомобілі з пробігом в Україні
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Частка дизельних автомобілів на вторинному ринку становить 31,6%. У цьому сегменті домінують моделі від європейських автовиробників.
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Експерти назвали найпопулярніші дизельні автомобілі з пробігом в Україні за березень 2023 року. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.
Всього за березень 2023 року українці купили 24,5 тисячі дизельних автомобілів. Їхня частка на ринку становить 31,6%.
Середній вік автомобілів з дизельними двигунами в Україні становить 13,4 року. У цьому сегменті домінують моделі від європейських автовиробників.
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Топ 15 найпопулярніших дизельних автомобілів з пробігом в Україні за березень:
- Volkswagen Passat — 1835 авто.
- Renault Megane — 1404 авто.
- Skoda Octavia — 1301 авто.
- Volkswagen Golf — 823 авто.
- Renault Scenic — 748 авто.
- Volkswagen Transporter — 662 авто.
- Mercedes-Benz Vito — 628 авто.
- Audi A6 — 604 авто.
- Mercedes-Benz E-Class — 596 авто.
- BMW X5 — 592 авто.
- Volkswagen Touareg — 553 авто.
- BMW 5 Series — 529 авто.
- Ford Focus — 505 авто.
- Renault Kangoo — 489 авто.
- Opel Astra — 489 авто.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україну з інших країн у березні імпортували 14,5 тисячі автомобілів з пробігом і назвали їхню середню вартість.