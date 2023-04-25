Названо найпопулярніші дизельні автомобілі з пробігом в Україні

Частка дизельних автомобілів на вторинному ринку становить 31,6%. У цьому сегменті домінують моделі від європейських автовиробників.

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Експерти назвали найпопулярніші дизельні автомобілі з пробігом в Україні за березень 2023 року. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

Всього за березень 2023 року українці купили 24,5 тисячі дизельних автомобілів. Їхня частка на ринку становить 31,6%.

Середній вік автомобілів з дизельними двигунами в Україні становить 13,4 року. У цьому сегменті домінують моделі від європейських автовиробників.

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Топ 15 найпопулярніших дизельних автомобілів з пробігом в Україні за березень:

Volkswagen Passat залишається найпопулярнішим дизельним автомобілем з пробігом в Україні Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat — 1835 авто. Renault Megane — 1404 авто. Skoda Octavia — 1301 авто. Volkswagen Golf — 823 авто. Renault Scenic — 748 авто. Volkswagen Transporter — 662 авто. Mercedes-Benz Vito — 628 авто. Audi A6 — 604 авто. Mercedes-Benz E-Class — 596 авто. BMW X5 — 592 авто. Volkswagen Touareg — 553 авто. BMW 5 Series — 529 авто. Ford Focus — 505 авто. Renault Kangoo — 489 авто. Opel Astra — 489 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну з інших країн у березні імпортували 14,5 тисячі автомобілів з пробігом і назвали їхню середню вартість.