Хотели спасти планету: экоактивисты бойкотировали гонку электрических болидов (видео)
Члены протестной группы Letzte Generation перелезли через защитное ограждение и сели перед гоночными болидами. Протестующие похвастались своей выходкой в соцсетях, где другие пользователи высмеяли их.
Экоактивисты протестовали против старта гонки Berlin ePrix, в которой участвовали полностью электрические болиды "Формулы-E". Об этом сообщили на сайте Drive.
Инцидент произошел 23 апреля прямо перед стартом Гран-при. Члены протестной группы Letzte Generation перелезли через защитное ограждение и сели перед гоночными болидами на стартовой линии. Спустя время охрана увела их с трека.
Гонка все же состоялась после непродолжительной паузы. Позже протестующие похвастались своей выходкой в соцсетях, где другие пользователи высмеяли их.
Забавно то, что экоактивисты протестовали против единственного санкционированного чемпионата мира по гонкам на электромобилях с нулевым уровнем выбросов. Даже автомобили безопасности в "Формуле-E" являются электрическими.Важно
Представители чемпионата отметили, что службы безопасности быстро и безопасно решили проблему. Пока неизвестно, какое наказание понесут экоактивисты.
Ранее Фокус рассказал, что около двадцати экоактивистов сорвали этап велогонки Тour de France, держа в руках плакаты с надписью "У нас осталось 989 дней".