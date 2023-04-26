Хотели спасти планету: экоактивисты бойкотировали гонку электрических болидов (видео)

Члены протестной группы Letzte Generation перелезли через защитное ограждение и сели перед гоночными болидами. Протестующие похвастались своей выходкой в соцсетях, где другие пользователи высмеяли их.

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Экоактивисты протестовали против старта гонки Berlin ePrix, в которой участвовали полностью электрические болиды "Формулы-E". Об этом сообщили на сайте Drive.

Инцидент произошел 23 апреля прямо перед стартом Гран-при. Члены протестной группы Letzte Generation перелезли через защитное ограждение и сели перед гоночными болидами на стартовой линии. Спустя время охрана увела их с трека.

Гонка все же состоялась после непродолжительной паузы. Позже протестующие похвастались своей выходкой в соцсетях, где другие пользователи высмеяли их.

Забавно то, что экоактивисты протестовали против единственного санкционированного чемпионата мира по гонкам на электромобилях с нулевым уровнем выбросов. Даже автомобили безопасности в "Формуле-E" являются электрическими.

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Представители чемпионата отметили, что службы безопасности быстро и безопасно решили проблему. Пока неизвестно, какое наказание понесут экоактивисты.

Ранее Фокус рассказал, что около двадцати экоактивистов сорвали этап велогонки Тour de France, держа в руках плакаты с надписью "У нас осталось 989 дней".