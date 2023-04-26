Хотіли врятувати планету: екоактивісти бойкотували перегони електричних болідів (відео)

Члени протестної групи Letzte Generation перелізли через захисну огорожу та сіли перед електричними болідами. Протестувальники похвалилися своєю витівкою у соцмережах, де інші користувачі висміяли їх.

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Екоактивісти протестували проти старту перегонів Berlin ePrix, у яких брали участь повністю електричні боліди "Формули-E". Про це повідомили на сайті Drive.

Інцидент стався 23 квітня перед стартом Гран-прі. Члени протестної групи Letzte Generation перелізли через захисну огорожу та сіли перед болідами на стартовій лінії. Згодом охорона вивела їх з треку.

Гонка все ж таки відбулася після нетривалої паузи. Пізніше протестувальники похвалилися своєю витівкою у соцмережах, де інші користувачі висміяли їх.

Цікаво те, що екоактивісти протестували проти єдиного санкціонованого чемпіонату світу з перегонів на електромобілях з нульовим рівнем викидів. Навіть автомобілі безпеки у "Формулі-E" є електричними.

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Представники чемпіонату зазначили, що служби безпеки швидко та безпечно розв'язали проблему. Поки що невідомо, яке покарання понесуть екоактивісти.

Раніше Фокус розповів, що близько двадцяти екоактивістів зірвали етап велогонки Tour de France, тримаючи в руках плакати з написом "У нас залишилося 989 днів".