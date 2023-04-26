Hyundai стала самой прибыльной публичной компанией Южной Кореи

Операционная прибыль Hyundai стала на 86,3% больше. За первый квартал 2023 года было продано почти 66 000 электромобилей бренда.

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Hyundai обошла Samsung и стала самой прибыльной публичной компанией Южной Кореи. Об этом рассказали на сайте Korea Times.

У Hyundai был успешный квартал, во время которого ее продажи и прибыль значительно увеличились. Автопроизводитель опубликовал отчет о доходах, в котором сказано, что выручка выросла на 24,7% в сравнении с 2022 годом.

Операционная прибыль Hyundai стала на 86,3% больше. Компания смогла продать на 13,2% больше автомобилей по всему миру с января по март 2023 года, чем в прошлом году.

Эксперты отметили, что бренду удалось значительно увеличить долю своих кроссоверов на рынке. Также становится популярнее суббренд Genesis.

За первый квартал 2023 года было продано почти 66 000 электромобилей Hyundai. Это на 48% больше, чем в прошлом году.

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Сейчас автопроизводитель направляет основные усилия на производство электрокаров. Компания продвигает планы по созданию завода по производству аккумуляторных батарей в Грузии совместно с южнокорейской компанией SK On. Общий объем инвестиций в совместное предприятие, как ожидается, достигнет 5 миллиардов долларов.

Ранее Фокус писал, что в Южной Корее поступил в производство новый Hyundai Sonata 2023.