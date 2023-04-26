Hyundai стала найприбутковішою публічною компанією Південної Кореї

Операційний прибуток Hyundai став на 86,3% більше. За перший квартал 2023 року було продано майже 66 тисяч електромобілів бренду.

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Hyundai обійшла Samsung і стала найприбутковішою публічною компанією Південної Кореї. Про це повідомили на сайті Korea Times.

Hyundai мала успішний квартал, під час якого її продажі та прибуток значно збільшилися. Автовиробник опублікував звіт про доходи, в якому сказано, що виторг зріс на 24,7% порівняно з 2022 роком.

Операційний прибуток Hyundai став на 86,3% більше. Компанія змогла продати на 13,2% більше автомобілів по всьому світу з січня до березня 2023 року, ніж минулого року.

Експерти наголосили, що бренду вдалося значно збільшити частку своїх кросоверів на ринку. Також стає популярнішим суббренд Genesis.

За перший квартал 2023 року було продано майже 66 тисяч електромобілів Hyundai. Це на 48% більше, ніж торік.

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Наразі автовиробник спрямовує основні зусилля на виробництво електрокарів. Компанія просуває плани створення заводу з виробництва акумуляторних батарей в Грузії спільно з південнокорейською компанією SK On. Загальний обсяг інвестицій у спільне підприємство, як очікується, сягне 5 мільярдів доларів.

Раніше Фокус писав, що у Південній Кореї надійшов у виробництво новий Hyundai Sonata 2023 року.