Новий бюджетний кросовер Hyundai за $8000 показали на перших зображеннях

Новий Hyundai Exter сягає менше 4 м завдовжки та вирізняється гранованим дизайном. Кросовер оснащуватимуть бензиновими двигунами потужністю до 100 к. с.

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Опубліковано перші рендери нового Hyundai Exter. Компактний кросовер мають показати найближчими місяцями. Інформація про автомобіль з'явилася на офіційному сайті Hyundai.

На зображеннях видно, що кросовер Hyundai Exter відрізняється незграбним дизайном із розширеними крилами і високим капотом. У нього широка решітка радіатора та "двоповерхова" оптика. Авто дещо нагадує представлений нещодавно Hyundai Mufasa, проте набагато менший за розмірами.

У профіль показали лише силует авто Фото: Hyundai

Новий Hyundai Exter займе нішу між компактною моделлю Casper і кросовером В-класу Hyundai Venue, тобто його довжина становитиме менше 4 м. Платформу для моделі запозичать у хетчбека Hyundai i10.

Ця модель стане й донором двигунів. Новий Hyundai Exter отримає 1,2-літрову атмосферну бензинову четвірку на 83 к. с. і 1,0-літровий трициліндровий турбомотор потужністю 100 к. с. Привід очікується лише передній.

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Для зниження собівартості кросовер Hyundai Exter 2023 випускатимуть в Індії. Початкова ціна моделі становитиме приблизно 8000 доларів.

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