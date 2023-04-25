Новый бюджетный кроссовер Hyundai за $8000 показали на первых изображениях

Новый Hyundai Exter достигает менее 4 м в длину и отличается угловатым дизайном. Кроссовер будут оснащать бензиновыми двигателями мощностью до 100 л. с.

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Опубликованы первые рендеры нового Hyundai Exter. Компактный кроссовер должны представить в ближайшие месяцы. Информация об авто появилась на официальном сайте Hyundai.

На изображениях видно, что кроссовер Hyundai Exter отличается угловатым дизайном с расширенными крыльями и высоким капотом. У него широкая решетка радиатора и "двухэтажная" оптика. Авто несколько напоминает представленный недавно Hyundai Mufasa, однако гораздо меньше по размерам.

В профиль показали только силуэт авто Фото: Hyundai

Новый Hyundai Exter займет нишу между компактной моделью Casper и кроссовером В-класса Hyundai Venue, то есть его длина составит менее 4 м. Платформу для модели позаимствуют у хэтчбека Hyundai i10.

Эта же модель станет и донором двигателей. Новый Hyundai Exter получит 1,2-литровую атмосферную бензиновую четверку на 83 л. с. и 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 100 л. с. Привод ожидается только передний.

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Для снижения себестоимости кроссовер Hyundai Exter 2023 будут выпускать в Индии. Начальная цена модели составит около 8000 долларов.

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