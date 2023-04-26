Scania разработала инновационную батарею для грузовиков с ресурсом 1,5 млн км

Scania и Northvolt уже испытали свою новую батарею и доказали ее превосходство. Аккумулятор может поступить в продажу уже в 2024 году.

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Scania и шведская компания Northvolt разработали аккумуляторную батарею для электрических грузовиков с жизненным циклом 1,5 млн км. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В Scania заявили, что аккумуляторная батарея сможет проработать весь срок службы тягача. Эти данные были подтверждены в ходе испытаний.

Работа над проектом началась еще в 2017 году. Тогда Scania и Northvolt подписали соглашение о разработке инновационной аккумуляторной батареи для грузовиков.

Решение Scania и Northvolt позволит сильно сократить расходы на ремонт электрических грузовиков. Именно аккумуляторы обходятся дороже всего при замене.

В конструкции используются призматические элементы емкостью 157 А·ч. При этом номинальное напряжение составляет 3,6 В.

Аккумулятор Scania позволит сильно сократить расходы на ремонт электрических грузовиков Фото: Scania

Производство аккумуляторов наладят на гигафабрике Northvolt Ett в северной Швеции. Также до конца года будет открыто еще одно предприятие.

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Пока неизвестно, когда инновационная батарея поступит в продажу. Вероятнее всего, это произойдет не раньше 2024 года.

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