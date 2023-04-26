Scania розробила інноваційну батарею для вантажівок з ресуром 1,5 млн км

Scania і Northvolt вже випробували свою нову батарею та довели її перевагу. Акумулятор може надійти у продаж уже 2024 року.

Related video

Scania та шведська компанія Northvolt розробили акумуляторну батарею для електричних вантажівок з життєвим циклом 1,5 млн км. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У Scania заявили, що акумулятор може пропрацювати весь термін служби тягача. Ці дані було підтверджено під час випробувань.

Робота над проєктом розпочалася ще у 2017 році. Тоді Scania та Northvolt підписали угоду про створення інноваційної акумуляторної батареї для вантажівок.

Рішення Scania та Northvolt дозволить сильно скоротити витрати на ремонт електричних вантажівок. Саме акумулятори обходяться найдорожче при заміні.

У конструкції використовуються призматичні елементи місткістю 157 А·год. Номінальна напруга становить 3,6 В.

Акумулятор Scania дозволить скоротити витрати на ремонт електричних вантажівок. Фото: Scania

Виробництво акумуляторів налагодять на гігафабриці Northvolt Ett у північній Швеції. Також до кінця року буде відкрито ще одне підприємство.

Важливо

Літаки літатимуть на батареях: розроблений акумулятор на особливій речовині

Поки що невідомо, коли інноваційна батарея надійде у продаж. Найімовірніше, це станеться не раніше 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford отримав патент на цікаву послугу із зарядки акумуляторів автомобілів, що сів, за допомогою дронів.