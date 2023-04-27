Украинцы стали чаще покупать гибридные автомобили — статистика
За первый квартал 2023 года было куплено на 50% больше новых гибридов, чем за аналогичный период прошлого года. Доля электромобилей также продолжает расти.
В Украине продолжает увеличиваться доля гибридных автомобилей. Эксперты проанализировали отечественный авторынок. Об этом рассказали на сайте AUTO-Consulting.
По итогам первого квартала 2023 года было куплено на 50% больше новых гибридов, чем за аналогичный период прошлого года. Их количество составляет 2087 авто.
Доля гибридов на рынке новых авто составляет 7,13%. По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрированы 67 923 таких автомобилей.
Эксперты отметили, что доля электромобилей также продолжает расти. По прогнозам, они смогут опередить гибриды уже через пять лет.Важно
Самые популярные производители гибридов в Украине за первый квартал 2023 года:
- Toyota — 1086 авто.
- Mercedes-Benz — 341 авто.
- Ford — 272 авто.
- Lexus — 208 авто.
- Land Rover — 192 авто.
- Volvo — 171 авто.
- Nissan — 149 авто.
- Hyundai — 122 авто.
- BMW — 121 авто.
- Chevrolet — 115 авто.
Судя по статистике, доля премиальных гибридных авто продолжает расти. Так в пятерку лидеров вошли такие бренды как Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover.
Ранее Фокус писал, что на Автосалоне в Шанхае представили гибридную версию флагманского кроссовера Chery Tiggo 9.