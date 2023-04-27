Украинцы стали чаще покупать гибридные автомобили — статистика

За первый квартал 2023 года было куплено на 50% больше новых гибридов, чем за аналогичный период прошлого года. Доля электромобилей также продолжает расти.

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В Украине продолжает увеличиваться доля гибридных автомобилей. Эксперты проанализировали отечественный авторынок. Об этом рассказали на сайте AUTO-Consulting.

По итогам первого квартала 2023 года было куплено на 50% больше новых гибридов, чем за аналогичный период прошлого года. Их количество составляет 2087 авто.

Доля гибридов на рынке новых авто составляет 7,13%. По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрированы 67 923 таких автомобилей.

Эксперты отметили, что доля электромобилей также продолжает расти. По прогнозам, они смогут опередить гибриды уже через пять лет.

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Самые популярные производители гибридов в Украине за первый квартал 2023 года:

Toyota — 1086 авто. Mercedes-Benz — 341 авто. Ford — 272 авто. Lexus — 208 авто. Land Rover — 192 авто. Volvo — 171 авто. Nissan — 149 авто. Hyundai — 122 авто. BMW — 121 авто. Chevrolet — 115 авто.

Судя по статистике, доля премиальных гибридных авто продолжает расти. Так в пятерку лидеров вошли такие бренды как Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover.

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