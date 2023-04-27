Українці почали частіше купувати гібридні автомобілі — статистика
За перший квартал 2023 року куплено на 50% більше нових гібридів, ніж за аналогічний період минулого року. Частка електромобілів також продовжує зростати.
В Україні продовжує збільшуватись частка гібридних автомобілів. Експерти проаналізували вітчизняний авторинок. Про це повідомили на сайті AUTO-Consulting.
За підсумками першого кварталу 2023 року куплено на 50% більше нових гібридів, ніж за аналогічний період минулого року. Їхня кількість становить 2087 авто.
Частка гібридів на ринку нових авто становить 7,13%. Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано 67 923 таких автомобілів.
Експерти зазначили, що частка електромобілів також продовжує зростати. За прогнозами, вони зможуть випередити гібриди вже за п'ять років.Важливо
Найпопулярніші виробники гібридів в Україні за перший квартал 2023 року:
- Toyota — 1086 авто.
- Mercedes-Benz — 341 авто.
- Ford — 272 авто.
- Lexus — 208 авто.
- Land Rover — 192 авто.
- Volvo — 171 авто.
- Nissan — 149 авто.
- Hyundai — 122 авто.
- BMW — 121 авто.
- Chevrolet — 115 авто.
Судячи зі статистики, частка преміальних гібридних авто продовжує зростати. Так до п'ятірки лідерів увійшли такі бренди як Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.
Раніше Фокус писав, що на Автосалоні у Шанхаї представили гібридну версію флагманського кросовера Chery Tiggo 9.