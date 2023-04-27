Українці почали частіше купувати гібридні автомобілі — статистика

За перший квартал 2023 року куплено на 50% більше нових гібридів, ніж за аналогічний період минулого року. Частка електромобілів також продовжує зростати.

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В Україні продовжує збільшуватись частка гібридних автомобілів. Експерти проаналізували вітчизняний авторинок. Про це повідомили на сайті AUTO-Consulting.

За підсумками першого кварталу 2023 року куплено на 50% більше нових гібридів, ніж за аналогічний період минулого року. Їхня кількість становить 2087 авто.

Частка гібридів на ринку нових авто становить 7,13%. Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано 67 923 таких автомобілів.

Експерти зазначили, що частка електромобілів також продовжує зростати. За прогнозами, вони зможуть випередити гібриди вже за п'ять років.

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Найпопулярніші виробники гібридів в Україні за перший квартал 2023 року:

Toyota — 1086 авто. Mercedes-Benz — 341 авто. Ford — 272 авто. Lexus — 208 авто. Land Rover — 192 авто. Volvo — 171 авто. Nissan — 149 авто. Hyundai — 122 авто. BMW — 121 авто. Chevrolet — 115 авто.

Судячи зі статистики, частка преміальних гібридних авто продовжує зростати. Так до п'ятірки лідерів увійшли такі бренди як Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.

Раніше Фокус писав, що на Автосалоні у Шанхаї представили гібридну версію флагманського кросовера Chery Tiggo 9.