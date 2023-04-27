Пикап Toyota превратили в инновационное пожарное авто для тушения электрокаров (фото)
На пожарном Toyota Hilux тестируется новая технология тушения электромобилей. Их батарею предлагают заливать водой под высоким давлением.
Пикап Toyota Hilux получил необычную экстремальную версию. Его превратили в шестиколесный пожарный автомобиль. Об этом сообщает сайт Carscoops
Тюнинг Toyota Hilux выполнили в британском ателье ProSpeed. Проект назвали Hiload 6×6 Rapid Intervention Vehicle ("Шестиколесное транспортное средство быстрого вмешательства с большой нагрузкой").
Toyota Hilux удлини на 1,23 м и добавили ему третью ось. Кроме того, пикап увеличили клиренс и установили внедорожную резину. Масса авто выросла до 2,6 тонн, а грузоподъемность составляет 3 тонны.
Сзади вместо кузова смонтирован специальный модуль с пожарным оборудованием. Примечательно, что оно предназначено специально для тушения электромобилей.
Как известно, пожары электромобилей являются очень сложными. Литий-ионные аккумуляторы легко воспламеняются и горят при очень высокой температуре, а для их тушения требуются десятки тонн воды.
Как правило, горящие электрокары предлагают погружать в емкость с водой, однако такой метод – не очень практичный. В ProSpeed предложили альтернативу – новую технологию Coldcut Cobra.
Британцы предлагают пробивать батарею электрокара и с помощью специального насоса заливать внутрь ее воду под большим давлением. За 10 минут пожарный Toyota Hilux способен прокачать 240 л воды.
Сейчас Hiload 6×6 Rapid Intervention Vehicle проходит испытания в Чехии. По их окончании технологию планируют лицензировать и начать серийное производство пожарных Toyota Hilux
Ранее Фокус сообщал, что шестиколесную версию получил и пикап Ford F-150.
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