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Авто

Пикап Toyota превратили в инновационное пожарное авто для тушения электрокаров (фото)

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Фото: carscoops.com | Пожарное авто создали на базе Toyota Hilux

На пожарном Toyota Hilux тестируется новая технология тушения электромобилей. Их батарею предлагают заливать водой под высоким давлением.

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Пикап Toyota Hilux получил необычную экстремальную версию. Его превратили в шестиколесный пожарный автомобиль. Об этом сообщает сайт Carscoops

Тюнинг Toyota Hilux выполнили в британском ателье ProSpeed. Проект назвали Hiload 6×6 Rapid Intervention Vehicle ("Шестиколесное транспортное средство быстрого вмешательства с большой нагрузкой").

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Пожарная Toyota создана в Великобритании
Фото: carscoops.com

Toyota Hilux удлини на 1,23 м и добавили ему третью ось. Кроме того, пикап увеличили клиренс и установили внедорожную резину. Масса авто выросла до 2,6 тонн, а грузоподъемность составляет 3 тонны.

Сзади вместо кузова смонтирован специальный модуль с пожарным оборудованием. Примечательно, что оно предназначено специально для тушения электромобилей.

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Пожарное авто тестируют в Чехии
Фото: carscoops.com

Как известно, пожары электромобилей являются очень сложными. Литий-ионные аккумуляторы легко воспламеняются и горят при очень высокой температуре, а для их тушения требуются десятки тонн воды.

Как правило, горящие электрокары предлагают погружать в емкость с водой, однако такой метод – не очень практичный. В ProSpeed предложили альтернативу – новую технологию Coldcut Cobra.

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Автомобиль получил новую технологию для тушения электрокаров
Фото: carscoops.com

Британцы предлагают пробивать батарею электрокара и с помощью специального насоса заливать внутрь ее воду под большим давлением. За 10 минут пожарный Toyota Hilux способен прокачать 240 л воды.

Сейчас Hiload 6×6 Rapid Intervention Vehicle проходит испытания в Чехии. По их окончании технологию планируют лицензировать и начать серийное производство пожарных Toyota Hilux

Ранее Фокус сообщал, что шестиколесную версию получил и пикап Ford F-150.

Также мы писали, что Toyota готовит роскошный внедорожник.