Пікап Toyota перетворили на інноваційне пожежне авто для гасіння електрокарів (фото)

На пожежному Toyota Hilux тестується нова технологія гасіння електромобілів. Їхню батарею пропонують заливати водою під високим тиском.

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Пікап Toyota Hilux отримав надзвичайну екстремальну версію. Його перетворили на шестиколісний пожежний автомобіль. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Toyota Hilux виконали в британському ательє ProSpeed. Проєкт назвали Hiload 6×6 Rapid Intervention Vehicle ("Шестиколісний транспортний засіб швидкого втручання з великим навантаженням").

Пожежна Toyota створена у Великій Британії Фото: carscoops.com

Toyota Hilux подовжили на 1,23 м і додали йому третю вісь. Крім того, пікапу збільшили кліренс і встановили позашляхову гуму. Маса авто зросла до 2,6 тонни, а вантажопідйомність становить 3 тонни.

Ззаду замість кузова змонтовано спеціальний модуль із пожежним обладнанням. Примітно, що він призначений спеціально для гасіння електромобілів.

Пожежне авто тестують у Чехії Фото: carscoops.com

Як відомо, пожежі електромобілів дуже складні. Літій-іонні акумулятори легко спалахують і горять за дуже високої температури, а для їх гасіння потрібні десятки тонн води.

Як правило, електрокари, що горять, пропонують занурювати в ємність із водою, проте такий метод — не дуже практичний. У ProSpeed запропонували альтернативу — нову технологію Coldcut Cobra.

Автомобіль отримав нову технологію для гасіння електрокарів Фото: carscoops.com

Британці пропонують пробивати батарею електрокара та за допомогою спеціального насоса заливати всередину неї воду під великим тиском. За 10 хвилин пожежний Toyota Hilux здатний прокачати 240 літрів води.

Зараз Hiload 6×6 Rapid Intervention Vehicle проходить випробування в Чехії. Після їх закінчення технологію планують ліцензувати й розпочати серійне виробництво пожежних Toyota Hilux

Раніше Фокус повідомляв, що шестиколісну версію отримав і пікап Ford F-150.

Також ми писали, що Toyota готує розкішний позашляховик.