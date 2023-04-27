Какие автомобили продавали украинцы в интернете в 2023 году

В первом квартале 2023 года украинцы продавали 663,4 тысячи автомобилей с пробегом. Больше всего объявлений о продаже авто разместили в Киевской области и Киеве.

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В марте 2023 года в Украине увеличилось количество объявлений о продаже подержанных автомобилей. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Эксперты назвали средние цены на популярные модели в 2023 году, а также среднюю стоимость автомобилей по регионам. Данные составлены на основе 663,4 тысячи объявлений о продаже автомобилей с пробегом в Украине.

В марте украинцы продавали почти 257 тысяч автомобилей. Это второй показатель за последние 13 месяцев.

В каких регионах продают больше всего автомобилей с пробегом

Киев и Киевская область лидируют по количеству объявлений о продаже авто Фото: auto.ria.com

С января по март 2023 года больше всего объявлений о продаже авто разместили в Киевской области и Киеве. Суммарно там продавали 116,2 тысячи автомобилей с пробегом.

На втором месте расположилась Днепропетровская область с 65,4 тысячами объявлений. Во Львовской области продавали 55,9 тысячи авто.

Меньше всего объявлений было в Херсонской области. Там на продажу выставили 2,2 тысячи авто.

Также мало автомобилей продавали в Луганской и Донецкой областях. В этих регионах украинцы выставили на продажу 4,6 и 15,3 тысячи авто соответственно.

В каких регионах самые дешевые автомобили с пробегом:

В Донецкой области средняя стоимость подержанных автомобилей составила 2 999 долларов. В Херсонской и Николаевской областях средние цены составили 3 000 и 3 500 долларов соответственно.

Самая высокая стоимость автомобилей с пробегом оказалась в Киеве и Киевской области. Там авто продавали в среднем за 6000 долларов. Во Львовской и Волынской областях средние цены на авто с пробегом составили 5650 и 6200 долларов соответственно.

Самая большая совокупная стоимость автомобилей с пробегом зафиксирована в Киеве и Киевской области (1,33 млрд долларов). Во Львовской области этот показатель составляет 501,8 млн долларов, а в Днепропетровской области — 481,1 млн долларов.

Наименьшая совокупная стоимость авто с пробегом зафиксирована в Херсонской области (11,1 млн долларов). Также этот показатель был небольшим в Луганской и Черниговской областях — 47,5 и 85,3 млн соответственно.

В первом квартале 2023 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в Украине составила 5150 долларов. Минимальный показатель был зафиксирован в феврале — 5000 долларов.

Самые популярные автомобили с пробегом в Украине

Volkswagen Passat остается самым популярным автомобилем с пробегом в Украине Фото: Volkswagen

За первый квартал 2023 года самым популярным подержанным авто стал Volkswagen Passat. За этот период украинцы опубликовали 25,1 тысячи объявлений о продаже этой модели со средней ценой 6700 долларов.

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Также в списке лидеров оказались Skoda Octavia (20,1 тысячи авто) и Volkswagen Golf (19,1 тысячи авто). Их средняя стоимость составила 6800 и 4900 долларов соответственно.

ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом за первый квартал 2023 года:

Volkswagen Passat — 25 110 авто (6 700 долларов). Skoda Octavia — 20 112 авто (6 800 долларов). Volkswagen Golf — 19 080 авто (4 900 долларов). ВАЗ 2109/21099 — 17 446 авто (1 500 долларов). Daewoo Lanos — 14 544 авто (2 500 долларов). ВАЗ 2106 — 13 277 авто (750 долларов). Renault Megane — 12 914 авто (6 500 долларов). BMW 5 Series — 10 099 авто (6 250 долларов). ВАЗ 2101 — 10 020 авто (552 долларов). Opel Astra — 9 875 авто (4 950 долларов). Mercedes-Benz E-Class — 9 736 авто (5 300 долларов). BMW 3 Series — 9 637 авто (5 500 долларов). Ford Focus — 9 590 авто (6 100 долларов). ВАЗ 2107 — 9 010 авто (1 050 долларов). Audi A6 — 8 296 авто (5 999 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что в 2023 году в Украине прекратились продажи бюджетных моделей Renault.