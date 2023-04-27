Які автомобілі продавали українці в інтернеті у 2023 році

У першому кварталі 2023 року українці продавали 663,4 тисячі автомобілів з пробігом. Найбільше оголошень про продаж авто розмістили у Київській області та Києві.

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У березні 2023 року в Україні побільшало оголошень про продаж вживаних автомобілів. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Експерти назвали середні ціни на популярні моделі у 2023 році, а також середню вартість автомобілів у регіонах. Дані складено на основі 663,4 тисячі оголошень про продаж автомобілів з пробігом в Україні.

У березні українці продавали майже 257 тисяч автомобілів. Це другий показник за останні 13 місяців.

В яких регіонах продають найбільше автомобілів з пробігом

Київ та Київська область лідирують за кількістю оголошень про продаж авто Фото: auto.ria.com

Із січня по березень 2023 року найбільше оголошень про продаж авто розмістили у Київській області та Києві. Сумарно там продавали 116,2 тисячі автомобілів з пробігом.

На другому місці розташувалася Дніпропетровська область із 65,4 тисячами оголошень. У Львівській області продавали 55,9 тисячі авто.

Найменше оголошень було у Херсонській області. Там на продаж виставили 2,2 тисячі авто.

Також мало автомобілів продавали у Луганській та Донецькій областях. У цих регіонах українці виставили на продаж 4,6 та 15,3 тисячі авто відповідно.

В яких регіонах найдешевші автомобілі з пробігом:

У Донецькій області середня вартість старих автомобілів склала 2 999 доларів. У Херсонській та Миколаївській областях середні ціни становили 3 000 та 3 500 доларів відповідно.

Найвища вартість автомобілів з пробігом виявилася у Києві та Київській області. Там авто продавали у середньому за 6 000 доларів. У Львівській та Волинській областях середні ціни на авто з пробігом становили 5 650 та 6 200 доларів відповідно.

Найбільша сукупна вартість автомобілів з пробігом зафіксована у Києві та Київській області (1,33 млрд доларів). У Львівській області цей показник становить 501,8 млн доларів, а в Дніпропетровській області — 481,1 млн доларів.

Найменшу сукупну вартість авто з пробігом зафіксовано в Херсонській області (11,1 млн доларів). Також цей показник був невеликим у Луганській та Чернігівській областях — 47,5 та 85,3 млн відповідно.

У першому кварталі 2023 року середня вартість автомобілів з пробігом в Україні становила 5150 доларів. Мінімальний показник був зафіксований у лютому – 5 000 доларів.

Найпопулярніші автомобілі з пробігом в Україні

Volkswagen Passat залишається найпопулярнішим автомобілем з пробігом в Україні Фото: Volkswagen

За перший квартал 2023 року найпопулярнішим вживаним авто став Volkswagen Passat. За цей період українці опублікували 25,1 тисячі оголошень про продаж цієї моделі із середньою ціною 6 700 доларів.

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Також у списку лідерів опинилися Skoda Octavia (20,1 тисячі авто) і Volkswagen Golf (19,1 тисячі авто). Їхня середня вартість склала 6 800 і 4 900 доларів відповідно.

Топ 15 найпопулярніших автомобілів з пробігом за перший квартал 2023 року:

Volkswagen Passat — 25 110 авто (6 700 доларів). Skoda Octavia — 20 112 авто (6 800 доларів). Volkswagen Golf — 19 080 авто (4 900 доларів). ВАЗ 2109/21099 — 17 446 авто (1 500 доларів). Daewoo Lanos — 14 544 авто (2 500 доларів). ВАЗ 2106 — 13 277 авто (750 доларів). Renault Megane — 12 914 авто (6 500 доларів). BMW 5 Series — 10 099 авто (6 250 доларів). ВАЗ 2101 — 10 020 авто (552 доларів). Opel Astra — 9 875 авто (4 950 доларів). Mercedes-Benz E-Class — 9 736 авто (5 300 доларів). BMW 3 Series — 9 637 авто (5 500 доларів). Ford Focus — 9590 авто (6 100 доларів). ВАЗ 2107 — 9010 авто (1 050 доларів). Audi A6 — 8 296 авто (5 999 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що у 2023 році в Україні припинилися продажі бюджетних моделей Renault.