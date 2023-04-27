В Украине снова начнут работать камеры автофиксации нарушений ПДД

Всего запустят 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Они будут фиксировать превышение водителями разрешенной скорости движения.

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В Украине с 28 апреля возобновят работу ряда камер автофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Всего планируют запустить еще 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений. При этом некоторые из них будут работать впервые.

Все камеры будут фиксировать превышение водителями разрешенной скорости движения. Они будут фиксировать автомобиль и его номерной знак в случае нарушения ПДД.

Важно

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Сколько комплексов автофиксации нарушений ПДД будут работать:

город Днепр — 2 комплекса;

город Житомир — 1 комплекс;

город Киев — 3 комплекса;

город Ивано-Франковск — 3 комплекса;

город Кременчуг — 3 комплекса;

город Львов — 2 комплекса;

город Мукачево — 1 комплекс;

город Полтава — 2 комплекса;

город Черновцы — 1 комплекс;

город Черкассы — 1 комплекс;

Винницкая область — 1 комплекс;

Волынская область — 2 комплекса;

Ивано-Франковская область — 1 комплекс;

Киевская область — 4 комплекса;

Кировоградская область — 1 комплекс;

Львовская область — 11 комплексов;

Ровенская область — 1 комплекс.

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