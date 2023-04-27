В Україні знову почнуть працювати камери автофіксації порушень ПДР

Загалом запустять 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Вони фіксуватимуть перевищення водіями дозволеної швидкості руху.

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В Україні з 28 квітня відновлять роботу низки камер автофіксації порушень ПДР. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Загалом запустять ще 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. При цьому деякі з них працюватимуть уперше.

Усі камери фіксуватимуть перевищення водіями дозволеної швидкості руху. Вони фіксуватимуть автомобіль та його номерний знак у разі порушення правил дорожнього руху.

Важливо

Для водіїв в Україні скасовується одне з обмежень: що можна робити за кермом

Скільки комплексів автофіксації порушень ПДР працюватимуть:

місто Дніпро — 2 комплекси;

місто Житомир — 1 комплекс;

місто Київ — 3 комплекси;

місто Івано-Франківськ — 3 комплекси;

місто Кременчук — 3 комплекси;

місто Львів — 2 комплекси;

місто Мукачево — 1 комплекс;

місто Полтава — 2 комплекси;

місто Чернівці – 1 комплекс;

місто Черкаси – 1 комплекс;

Вінницька область – 1 комплекс;

Волинська область — 2 комплекси;

Івано-Франківська область — 1 комплекс;

Київська область — 4 комплекси;

Кіровоградська область — 1 комплекс;

Львівська область — 11 комплексів;

Рівненська область — 1 комплекс.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть бути запроваджені нові штрафи для пішоходів.