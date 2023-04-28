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Авто

Еще один крупный автопроизводитель собирается покинуть российский рынок

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Фото: Hyundai | Hyundai вскоре может полностью уйти с российского рынка

Hyundai приостановил свою деятельность в РФ еще в 2022 году. С тех пор бренд ведет переговоры с инвестором из Казахстана.

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Hyundai полностью покинет российский рынок, если будет одобрена сделка между южнокорейским брендом и казахстанской компанией. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

Переговоры между Hyundai и инвестором из Казахстана находятся на завершающей стадии. Тем не менее сделка еще должна быть одобрена российскими властями.

Hyundai приостановил свою деятельность в РФ в 2022 году. Причиной стало полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Еще в прошлом году в Hyundai говорили о том, что компания рассматривает несколько вариантов прекращения своей деятельности в РФ. Пока окончательное решение не принято.

До полномасштабной войны в Украине Hyundai входил в тройку самых продаваемых брендов авто в России. Он уступал по продажам только Renault и Kia.

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Многие иностранные автомобильные бренды прекратили свою деятельность в РФ вскоре после вторжения страны в Украину. Например, в октябре 2022 года Ford окончательно покинул российский рынок и продал все активы.

Ранее Фокус писал, что свой завод в подмосковном Есипово продал бренд Mercedes-Benz.