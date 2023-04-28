Ще один великий автовиробник має намір залишити російський ринок

Hyundai призупинив свою діяльність у РФ ще у 2022 році. З того часу бренд веде переговори з інвестором з Казахстану.

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Hyundai повністю залишить російський ринок, якщо буде схвалено угоду між південнокорейським брендом та казахстанською компанією. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

Переговори між Hyundai та інвестором з Казахстану знаходяться на завершальній стадії. Проте угода ще має бути схвалена російською владою.

Hyundai призупинив свою діяльність у РФ у 2022 році. Причиною стало повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Ще минулого року Hyundai говорили про те, що компанія розглядає кілька варіантів припинення своєї діяльності у РФ. Поки що остаточного рішення не прийнято.

До повномасштабної війни в Україні Hyundai входив у трійку найпопулярніших брендів авто у Росії. Він поступався з продажів лише Renault і Kia.

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Росіян позбавили можливості дистанційно керувати своїми автомобілями Mercedes-Benz

Більшість іноземних автомобільних брендів припинили свою діяльність у РФ невдовзі після вторгнення країни в Україну. Наприклад, у жовтні 2022 року Ford остаточно залишив російський ринок та продав усі активи.

Раніше Фокус писав, що свій завод у підмосковному Єсипові продав бренд Mercedes-Benz.