Заряженный универсал Audi сравнили с электрокроссовером Tesla на прямой (видео)

Заряженный универсал Audi RS4 Avant попытался отстоять честь автомобилей с ДВС в гонке против Tesla Model Y. Оба автомобиля отлично показали себя на прямой.

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Блогеры сравнили в заезде на прямой заряженный универсал Audi RS4 Avant и электрокроссовер Telsa Model Y. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

В этой гонке Audi RS4 Avant отстаивает честь автомобилей с ДВС, которые постепенно уступают место электромобилям. С ним сразился самый популярный электрокроссовер в мире — Tesla Model Y.

Audi RS4 Avant оснащен 2,9-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Универсал комплектуется фирменной системой полного привода Quattro, которая обеспечивает больше сцепления с дорогой при старте с места.

Элетрокроссовер Tesla Model Y оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 460 л.с. и 674 Нм крутящего момента. Он весит гораздо больше чем Audi RS4 Avant — 1997 против 1745 кг.

В первом заезде с места Tesla Model Y быстрее разгонялась, но Audi RS4 Avant удалось обогнать электрокроссовер прямо перед финишем. В двух других заездах электромобиль смог одержать победу.

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В заездах с места Audi RS4 Avant все же удалось опередить своего электрического соперника. В целом оба автомобиля обладают похожими динамическими характеристиками.

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