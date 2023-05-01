Заряджений універсал Audi порівняли з електрокросовером Tesla на прямій (відео)

Заряджений універсал Audi RS4 Avant спробував відстояти честь автомобілів з ДВЗ у перегонах проти Tesla Model Y. Обидва автомобілі чудово показали себе на прямій.

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Блогери порівняли у заїзді на прямій заряджений універсал Audi RS4 Avant та електрокросовер Telsa Model Y. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

У цих перегонах Audi RS4 Avant відстоює честь автомобілів із ДВЗ, які поступово поступаються місцем електромобілям. З ним змагався найпопулярніший електрокросовер у світі — Tesla Model Y.

Audi RS4 Avant оснащений 2,9-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 450 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Універсал комплектується фірмовою системою повного приводу Quattro, яка забезпечує більше зчеплення з дорогою при старті з місця.

Елетрокросовер Tesla Model Y оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 460 к.с. і 674 Нм крутного моменту. Він важить набагато більше ніж Audi RS4 Avant — 1997 проти 1745 кг.

У першому заїзді з місця Tesla Model Y швидше розганялася, але Audi RS4 Avant вдалося випередити електрокросовер прямо перед фінішем. У двох інших заїздах електромобіль зміг перемогти.

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У заїздах з місця Audi RS4 Avant все ж таки вдалося випередити свого електричного суперника. В цілому обидва автомобілі мають схожі динамічні характеристики.

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