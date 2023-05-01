Малыш Camaro: в интернете показали странный маслкар на базе Volkswagen Beetle (фото)

Автомобиль получил кузов из стекловолокна и мощный двигатель, который находится сзади. Стоимость авто составляет 22 500 долларов.

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На продажу выставили необычный автомобиль с дизайном в стиле Chevrolet Camaro Z28 1976 года выпуска на базе Volkswagen Beetle. Подробности об авто сообщили на сайте The Samba.

Автомобиль выглядит как непропорциональный Chevrolet Camaro Z28. Его кузов изготовлен из стекловолокна и установлено на ходовую Volkswagen Beetle.

Копия Chevrolet Camaro получилась непропорциональной Фото: The Samba

Сзади находится 2,3-литровый двигатель с двумя карбюраторами Weber мощностью 230 л. с. Мотор подвергся серьезным доработкам.

Вся мощность передается на задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач VW IRS. Также автомобиль получил улучшенную подвеску и дисковые тормоза на всех осях.

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Авто покрасили в синий цвет, а по бокам установили выхлопные патрубки. Внешний вид дополняют декоративные голубые полосы на кузове.

На кузове есть декоративные голубые полосы Фото: The Samba

Сиденья выполнены из черной кожи, а руль — из дерева. В салоне можно найти и современную стереосистему за 4 000 долларов.

Сиденья авто изготовлены из кожи Фото: The Samba

"Малыш Camaro" находится в Боллстон-Спа, США. Продавец просит за свой автомобиль 22 500 долларов.

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