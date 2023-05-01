Малюк Camaro: в інтернеті показали дивний маслкар на базі Volkswagen Beetle (фото)

Автомобіль отримав кузов зі скловолокна та потужний двигун, який знаходиться позаду. Вартість авто становить 22 500 доларів.

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На продаж виставили незвичайний автомобіль з дизайном у стилі Chevrolet Camaro Z28 1976 року випуску на базі Volkswagen Beetle. Подробиці про авто повідомили на сайті The Samba.

Автомобіль схожий на непропорційний Chevrolet Camaro Z28. Його кузов виготовлений зі скловолокна та встановлено на ходову Volkswagen Beetle.

Копія Chevrolet Camaro вийшла непропорційною Фото: The Samba

Позаду знаходиться 2,3-літровий двигун з двома карбюраторами Weber потужністю 230 к. с. Мотор має серйозні доробки.

Вся потужність передається на задні колеса через чотириступінчасту механічну коробку передач VW IRS. Також автомобіль отримав покращену підвіску та дискові гальма на всіх осях.

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Авто пофарбували у синій колір, а з боків встановили вихлопні патрубки. Зовнішній вигляд доповнюють блакитні декоративні смуги на кузові.

На кузові є декоративні блакитні смуги Фото: The Samba

Сидіння виконані з чорної шкіри, а кермо — з дерева. У салоні можна знайти й сучасну стереосистему за 4 000 доларів.

Сидіння авто виготовлені зі шкіри Фото: The Samba

"Малюк Camaro" знаходиться у Боллстон-Спа, США. Продавець просить за свій автомобіль 22 500 доларів.

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