Идеально для сафари: в Африке заметили уникальный электропикап Rivian без крыши (фото)
Пикапы были модернизированы самой компанией Rivian в рамках пилотной программы с Фондом охраны дикой природы Масаи. Автомобили получили множество доработок.
В Кении заметили необычный электрический пикап Rivian R1T без крыши. Автомобиль модернизировали для африканского сафари. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Пикап Rivian R1T с правым расположением руля заметили во время сафари-тура. Вместо стандартных сидений установили восемь кресел, чтобы разместить больше пассажиров.
Также у авто отсутствует привычная жесткая крыша. Вместо нее установлен навес, которые защищает пассажиров от солнечных лучей.
Спереди появился кенгурятник, а сзади — два запасных колеса. Интересно то, что сама Rivian модифицировала пикап.
В 2022 году Фонд охраны дикой природы Масаи объявил о пилотной программе в сотрудничестве с американским производителем электромобилей. Тогда Rivian пообещал поставить четыре пикапа R1T.Важно
Сейчас Фонд охраны дикой природы Масаи активно использует автомобили Rivian для сафари, а также борьбы с браконьерами. В ближайшее время стороны намерены усилить свое сотрудничество.
Ранее Фокус писал, что электрический пикап Rivian R1T смог вытащить застрявшие в грязи пикап и огромный автопоезд.