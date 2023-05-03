Идеально для сафари: в Африке заметили уникальный электропикап Rivian без крыши (фото)

Пикапы были модернизированы самой компанией Rivian в рамках пилотной программы с Фондом охраны дикой природы Масаи. Автомобили получили множество доработок.

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В Кении заметили необычный электрический пикап Rivian R1T без крыши. Автомобиль модернизировали для африканского сафари. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Пикап Rivian R1T с правым расположением руля заметили во время сафари-тура. Вместо стандартных сидений установили восемь кресел, чтобы разместить больше пассажиров.

Также у авто отсутствует привычная жесткая крыша. Вместо нее установлен навес, которые защищает пассажиров от солнечных лучей.

Спереди появился кенгурятник, а сзади — два запасных колеса. Интересно то, что сама Rivian модифицировала пикап.

Rivian R1T получил два запасных колеса сзади Фото: Reddit

В 2022 году Фонд охраны дикой природы Масаи объявил о пилотной программе в сотрудничестве с американским производителем электромобилей. Тогда Rivian пообещал поставить четыре пикапа R1T.

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Сейчас Фонд охраны дикой природы Масаи активно использует автомобили Rivian для сафари, а также борьбы с браконьерами. В ближайшее время стороны намерены усилить свое сотрудничество.

Ранее Фокус писал, что электрический пикап Rivian R1T смог вытащить застрявшие в грязи пикап и огромный автопоезд.