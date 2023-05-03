Ідеально для сафарі: в Африці помітили унікальний електропікап Rivian без даху (фото)

Пікапи були модернізовані компанією Rivian в межах пілотної програми з Фондом охорони дикої природи Масаї. Автомобілі отримали багато доробок.

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У Кенії помітили незвичайний електричний пікап Rivian R1T без даху. Автомобіль модернізували для африканського сафарі. Про це розповіли на сайті Motor1.

Пікап Rivian R1T з правим розташуванням керма помітили під час сафарі-туру. Замість стандартних сидінь встановили вісім крісел, щоб розмістити більше пасажирів.

Також в авто відсутній звичний жорсткий дах. Замість нього встановлено навіс, який захищає пасажирів від сонячних променів.

Спереду з'явився кенгурятник, а ззаду — два запасні колеса. Цікаво, що сама Rivian модифікувала пікап.

Rivian R1T отримав два запасні колеса ззаду Фото: Reddit

У 2022 році Фонд охорони дикої природи Масаї оголосив про пілотну програму у співпраці з американським виробником електромобілів. Тоді Rivian пообіцяв поставити чотири пікапи R1T.

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Зараз Фонд охорони дикої природи Масаї активно використовує автомобілі Rivian для сафарі, а також боротьби з браконьєрами. Найближчим часом сторони мають намір посилити свою співпрацю.

Раніше Фокус писав, що електричний пікап Rivian R1T зміг витягнути пікап і величезний автопоїзд, які застрягли в бруді.