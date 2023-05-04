В Индии заметили новый бюджетный кроссовер Hyundai за $7300 (фото)
Hyundai Exter сильно отличается от других автомобилей бренда своим дизайном. Модель станет самым дешевым кроссовером Hyundai.
В Индии на дорогах заметили новый Hyundai Exter, который станет самым дешевым кроссовером в модельном ряду бренда. Об этом рассказали на сайте Cardekho.
Hyundai Exter сильно отличается от других автомобилей бренда внешне. Спереди расположена раздельная оптика с узкими ходовыми огнями. Под ними находится широкая решетка радиатора.
Сзади установлены фонари, соединенные глянцевой полосой. На кузове есть матовые пластиковые накладки.
Hyundai Exter основан на базе Grand i10 Nios. Оба авто имеют похожие габариты, но новинка получила увеличенный клиренс.
Кроссовер сперва оснастят только 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и 114 Нм крутящего момента. В будущем появятся модификации с 1,0-литровым турбированным двигателем. Оба мотора будут работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.Важно
Премьера Hyundai Exter состоится в Индии в июне 2023 года. Цены на местном рынке начинаются с 600 000 индийских рупий (7330 долларов).
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