Эксклюзивные Skoda и подушки Bentley: как автопром отмечает коронацию Чарльза III (фото)

К коронации Чарльза III Bentley пошили дорогие кожаные подушки с ее эмблемой, а Skoda выпустила особые версии моделей в "королевском" цвете и с богатой комплектацией.

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Коронация Чарльза III — событие глобального масштаба, поэтому не удивительно, что даже автопроизводители не обошли его стороной и подготовили специальные версии своих моделей и аксессуары к ним. Об этом сообщается на официальных сайтах компаний.

Подушки выполнены из кожи, идущей на отделку салона Bentley Фото: Bentley

Бренд Bentley является официальным поставщиком авто для коронации Чарльза III. На роскошных машинах будут привозить членов королевской семьи и самых почетных гостей.

Кроме того, британский автопроизводитель выпустил лимитированную серию специальных подушек для авто. Они выполнены из нежной дорогой кожи, идущей на салоны Bentley, и шьются вручную на основном предприятии компании в Крю.

Вышитая эмблема состоит из 30 000 швов Фото: Bentley

Подушки выпущены в стилистике Bentley Continental Flying Spur 1958 года. Они выпущены в трех разных цветах и украшены королевскими вензелями и вышитой эмблемой коронации Чарльза III, состоящей из 30 000 швов.

Skoda предложила особый зеленый цвет Royal Green для своих моделей Фото: Skoda

Коронация Чарльза III является праздником и для еще одного подразделения концерна Volkswagen — чешской Skoda. Представители компании объяснили, что еще будучи принцем Чарльз III несколько раз приезжал в Чехию и даже основал совместно с Вацлавом Гавелом благотворительный фонд поддержки исторического наследия. Собранные средства позволили отреставрировать монастырь Св. Варфоломея и террасы возле пражского замка.

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По этой причине специально к коронации Чарльза III для Skoda Octavia, Kodiaq и Superb предложили особые версии в специальном цвете Royal Green. В такой оттенок зеленого окрашено немало авто британской королевской семьи.

Салон Skoda Superb отделан кожей коньячного цвета Фото: Skoda

Цвет Royal Green доступен только для топовых комплектаций моделей — RS, SE L и Laurin & Klement. С ним можно выбрать отделку салона кожей черного, бежевого либо коньячного цвета.

Ранее Фокус рассказывал про эксклюзивную карету для коронации Чарльза III, оснащенную кондиционером и электростеклоподъемниками.

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