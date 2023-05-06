Ексклюзивні Skoda й подушки Bentley: як автопром відзначає коронацію Чарльза III (фото)
До коронації Чарльза III Bentley пошили дорогі шкіряні подушки з її емблемою, а Skoda випустила особливі версії моделей у "королівському" кольорі та з багатою комплектацією.
Коронація Чарльза III — подія глобального масштабу, тому не дивно, що навіть автовиробники не оминули її та підготували спеціальні версії своїх моделей і аксесуари до них. Про це повідомляється на офіційних сайтах компаній.
Бренд Bentley є офіційним постачальником авто для коронації Чарльза ІІІ. На розкішних машинах привозитимуть членів королівської родини та найпочесніших гостей.
Окрім того, британський автовиробник випустив лімітовану серію спеціальних подушок для авто. Вони виготовлені з ніжної дорогої шкіри, яка йде на салони Bentley, і шиються вручну на основному підприємстві компанії в Крю.
Подушки випущені в стилістиці Bentley Continental Flying Spur 1958 року. Вони випущені в трьох різних кольорах і прикрашені королівськими вензелями та вишитою емблемою коронації Чарльза III, що складається з 30 000 швів.
Коронація Чарльза III є святом і для ще одного підрозділу концерну Volkswagen — чеської Skoda. Представники компанії пояснили, що принц Чарльз III кілька разів приїжджав у Чехію та навіть заснував спільно з Вацлавом Гавелом благодійний фонд підтримки історичної спадщини. Зібрані кошти дозволили відреставрувати монастир Св. Варфоломія і тераси біля празького замку.Важливо
Через це спеціально до коронації Чарльза III для Skoda Octavia, Kodiaq і Superb запропонували особливі версії в спеціальному кольорі Royal Green. У такий відтінок зеленого забарвлено чимало авто британської королівської родини.
Колір Royal Green доступний тільки для топових комплектацій моделей — RS, SE L і Laurin & Klement. Із ним можна вибрати оздоблення салону шкірою чорного, бежевого або коньячного кольору.
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