Із пічкою та кондиціонером: цікаві подробиці карети для коронації Чарльза ІІІ (фото)

Королівська карета Diamond Jubilee State Coach побудована у 2010 році й отримала сучасні опції. В обробці використані шкіра, дерево та позолота.

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Підготовка до коронації Чарльза ІІІ вийшла на фінішну пряму, і вже підготовлено королівський транспорт. Він виявився дуже цікавим, повідомляє сайт Carscoops.

Природно, Чарльз ІІІ і королева-консорт Каміла 6 травня проїдуть по Лондону на позолоченій кареті Gold State Coach. Вона збудована ще 1760 року, і її використовували для коронації всіх британських монархів із 1830 року.

Карета Gold State Coach побудована в 1760 році Фото: The Sun

Однак експлуатація такого екіпажу обмежена через похилий вік і непрактичність. Карета досягає 8,8 м завдовжки, важить 3900 кг і не відрізняється комфортом. Як правило, в неї запрягають одразу вісьмох коней.

Diamond Jubilee State Coach оснастили кондиціонером і обігрівачем Фото: wikipedia

Тому коронація Чарльза ІІІ пройде одразу з двома каретами, до того ж другий екіпаж не менш цікавий. Його збудували у 2010 році в Австралії, і він використовувався під час святкування діамантового ювілею Єлизавети ІІ.

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Карета, названа Diamond Jubilee State Coach, є дуже нестандартною. Наприклад, її оснащення включає кондиціонер, обігрівач і електросклопідйомники (вони живляться від батарей), а за комфорт їзди відповідає гідравлічна підвіска.

Корона на даху виконана з дерева з корабля адмірала Нельсона Фото: The Telegraph В обробці салону використано дерево з королівських замків і кількох британських соборів Фото: The Telegraph

Салон карети декорований дорогою шкірою та сусальним золотом. Крім того, в обробці використано дерево з королівських палаців Балморал і Осборн-хаус, а також кількох британських соборів. Позолочена корона на даху карети виготовлена з дерева із флагманського корабля адмірала Нельсона HMS Victory.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали позашляховик Land Rover, на якому Чарльз ІІІ їздив ще принцом.